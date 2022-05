Palermo, è finale playoff: FeralpiSalò battuta anche al ritorno, ora l’ultimo atto contro il Padova

29 Maggio 2022 22:36

Il Palermo batte l’Entella anche al ritorno e approda in finale playoff, dove incontrerà il Padova

La finale playoff di Serie C sarà Palermo-Padova. Estremo nord contro estremo sud, Veneto contro Sicilia. Sfuma un ultimo atto tutto meridionale, e ancor di più calabro-siculo, dopo la beffa subita dal Catanzaro, uscito sconfitto dall’Euganeo al 97′. E’ la squadra di Oddo ad approdare in finale e a farlo però contro un avversario, quello rosanero, che ha dimostrato grande solidità e un super stato di forma soprattutto in questi spareggi. Dopo lo 0-3 a Salò, il ritorno al Barbera è una formalità: 1-0 il finale, firmato dal solito Brunori.