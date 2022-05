Serie C: beffa Catanzaro, il Padova vince al 97′ e va in finale playoff

29 Maggio 2022 21:10

Il Catanzaro è stato eliminato dai playoff di Serie C, perdendo la semifinale di ritorno contro il Padova al 97′! Una trasferta beffa, un finale pazzo e infausto anche e soprattutto per i migliaia di tifosi accorsi all’Euganeo. Giallorossi avanti nel primo tempo con l’ex Reggina Sounas, bravo a controbattere di destro dopo respinta della difesa. La squadra di Vivarini tiene, ma alla fine crolla nel finale: al 77′ pareggia Curcio e, venti minuti più tardi, a recupero inoltrato, Chiricò fa esplodere lo stadio di casa con una splendida punizione e gela i tanti sostenitori calabresi approdati in Veneto. Padova, dunque, prima finalista, in attesa dell’avversario (Palermo o Virtus Entella, all’andata 0-3 rosanero a Salò).