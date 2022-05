Padel, la sezione femminile del Mirabella si laurea campione regionale di Coppa Italia FIT-TPRA

27 Maggio 2022 11:04

La femminile del Centro Sportivo Mirabella si aggiudica il titolo regionale di coppa Italia FIT-TPRA di Padel open pro

Sorpresa al Master regionale femminile della Coppa Italia FIT-TPRA di Padel, il Mirabella si laurea campione regionale con la femminile inanellando una serie di risultati tanto inaspettati, quanto sorprendenti. La Coppa Italia a squadre di padel si svolge in 4 fasi. La prima a gironi dove si qualificano le prime 2 squadre (girone A composto dal Mirabella, dal Maritimo-Oasi Club di Locri e dal Galia’s Women di Pizzo Calabro) e qui il Mirabella è arrivato secondo per differenza set vinti, ma a pari punti con il Locri. La seconda fase dove si decreta la testa di serie per le regionali, giocata il 30 Aprile a Locri e vinta dal Mirabella con il risultato di 6-3 (6-4 il primo incontro e 6-0, 6-1 il secondo). La terza fase che è il Master Regionale con la regola degli incontri a tabellone con eliminazione diretta della perdente e si è svolto a Rende presso il Cupra Padel Club.

Le finaliste sono state, oltre al Mirabella, il Maritimo-Oasi Club di Locri, il Tennis Club Cosenza, il Cupra Padel Club (squadra ospitante le finali regionali), la Casa De Padel di Crotone, Le Viborine By Valentino Club di Crotone. Le Viborine ed il T. C. Cosenza sono state ammesse direttamente alle semifinali per miglior ranking rispetto all’altra testa di serie che era il Mirabella che ha dovuto disputare i quarti contro le ragazze del Cupra Padel Club di Rende vincendo con il risultato di 6-1, 6-1 il primo dei 2 incontri e 6-0, 6-1 il secondo. La semifinale il Mirabella l’ha disputata contro il Tennis Club Cosenza vincendo con il risultato di 6-1, 6-0 nel primo incontro e 6-0, 6-2 nel secondo.

Alle 21.30, la finale contro le Viborine By Valentino che avevano sconfitto le concittadine della Casa De Padel 2 set a 1. Una finale avvincente dove non sono mancati i colpi di scena e che ha visto trionfare il Mirabella con i seguenti risultati: 6-2, 4-6 e 10-4 al tie break (in questa competizione il regolamento prevede che il 3° set si disputi con un t.b. a 10) nel primo incontro e 6-2, 4-6 e 11-9 al t.b. Le ragazze del Mirabella sono state magistralmente dirette dal maestro nazionale di Padel, nonché mental coach, l’argentino Sergio Brondo Bonamico e dal figlio, istruttore di Padel spagnolo, Juan Ignacio Brondo Fernandez che a partire da Novembre 2021 hanno voluto mettere la loro esperienza al servizio del Presidente Santo Praticò per costruire un’attività agonistica di padel che inizia a dare i meritati risultati. La squadra femminile del Mirabella è composta da: Carla de Leo (cap.), Livia Turiano, Emy Priolo, Francesca Pacetta, Anna Giordano, Claudia Raffaela Morabito, Cristina Silvana Cotroneo e Camilla Cartella. E adesso la quarta fase, il sogno, le finali nazionali a Roma dal 24 al 26 Giugno.