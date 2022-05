13 Maggio 2022 19:51

Un sottomarino in transito nello Stretto di Messina, foto e video da Scilla

Un sottomarino, come già successo lo scorso sabato, sta attraversando lo Stretto tra Reggio Calabria e Messina, come si può vedere dalle immagini da Scilla a corredo dell’articolo. Il sommergibile sta attirando l’attenzione di numerosi curiosi tra le due sponde dello Stretto. In alto la FOTOGALLERY, in basso i VIDEO.