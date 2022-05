“L’opera di Zanotti Bianco in Calabria”: mercoledì 18 maggio evento ad Agraria

14 Maggio 2022 10:24

Per il ciclo di seminari “Fragile” incontro con Alfredo Focà sull’opera di Umberto Zanotti Bianco in Calabria

Mercoledì 18 maggio, ore 11, secondo incontro del ciclo di seminari “Fragile (da trattare con cura)”, promosso dalla Biblioteca dell’Area di Agraria dell’Università Mediterranea. Il Prof. Alfredo Focà tratterà il tema: “L’opera di Zanotti Bianco in Calabria. Imparare dal passato: all’inizio del Novecento una rivoluzione culturale per affrontare le emergenze del Sud”. L’incontro si svolgerà in presenza nell’Aula Seminari.

Il seminario verrà contemporaneamente erogato online su MS TEAMS. CFU/CFP. Ai partecipanti verrà rilasciato attestato previa approvazione delle strutture didattiche e degli enti competenti.

Per info agrariaunirc.it.