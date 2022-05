Occhiuto spinge sul termovalorizzatore di Gioia Tauro: “incontrerò i sindaci”

5 Maggio 2022 18:12

L’incontro col Sindaco di Gioia Tauro, l’Associazione Comuni Città degli Ulivi e la Città metropolitana di Reggio Calabria è previsto il 10 maggio alla Cittadella Regionale

Il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha annunciato per il 10 maggio un incontro con sindaci e territori per confrontarsi sul tema del raddoppio del termovalorizzatore a Gioia Tauro. “Incontrerò il sindaco di Gioia Tauro e i rappresentanti dell’Associazione Comuni Città degli Ulivi e la Città metropolitana di Reggio Calabria il 10 maggio presso la Cittadella di Germaneto. Condivido l’esigenza di un confronto con i territori e di un dialogo tra i diversi livelli di governo”, ha scritto su Twitter Occhiuto.

Il governatore aveva subito detto di voler tenere un incontro sul tema dopo le polemiche avanzate in questi giorni dall’opposizione. Molto critici erano stato il sindaco di Gioia Tauro, ma anche Giuseppe Falcomatà, che per via comunicati avevano detto “no” all’Ato unico regionale. Eppure la Città Metropolitana di Reggio Calabria però continua ancora a soffrire dell’emergenza spazzatura e in realtà il termovalorizzatore sembra essere l’unica soluzione per lo smaltimento dei rifiuti. Un’infrastruttura in grado anche di essere produzione di energia, invece si tende ancora una a volta a fare ideologia politica.