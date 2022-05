29 Maggio 2022 01:45

Polistena: il presidente della Regione Calabria e commissario alla sanità ha visitato l’ospedale “Santa Maria degli Ungheresi”. Le immagini

Nella mattinata di ieri, il presidente della Regione Calabria e commissario alla sanità, Roberto Occhiuto, ha visitato l’ospedale “Santa Maria degli Ungheresi” di Polistena. Il Governatore ha svolto un sopralluogo in tutti i reparti del nosocomio reggino, intrattenendosi con il personale sanitario, a cominciare dal Pronto Soccorso con particolare interesse alla Cardiologia, in grosse difficoltà a causa della carenza di medici. In basso il VIDEO completo.