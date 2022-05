Nuoto, conclusi i Deaflympics in Brasile: la calabrese Noemi Canino esordisce in Nazionale e conquista 3 medaglie

19 Maggio 2022 10:39

Conclusi i Deaflympics 2021 svoltisi a Caxias Do Sul in Brasile dal 1 al 15 maggio 2022: 14 medaglie per la squadra di nuoto italiana FSSI, di cui 3 della calabrese Noemi Canino

Ottima la prestazione della squadra di nuoto italiana FSSI capitanata da dt Mauro Antonini e allenata da Ivan Sacchi che ha conquistato ben 14 medaglie. L’atleta calabrese Noemi Canino, al suo primo impegno in nazionale, ha brillantemente affrontato questa nuova esperienza vincendo ben 3 medaglie. Soddisfatto il presidente FSSI Guido Zanacchia che ha elogiato lo staff della disciplina e ha sottolineato che “molti di loro sono giovanissimi e mi hanno sorpreso veramente, hanno fatto registrare tempi incredibili e fatto incetta di medaglie. Questa squadra dominerà per molto tempo, sono grato allo staff per il lavoro che ha fatto e siamo felici di averli supportati portandoli a queste Deaflympics”. Congratulazioni a Noemi e a tutta la squadra nazionale nuoto FSSI.