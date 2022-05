Notte nazionale del liceo classico al Pizi di Palmi

5 Maggio 2022 09:30

L’Istituto d’Istruzione Superiore “N.Pizi” di Palmi comunica che il 6 Maggio, presso la Piazza Martiri d’Ungheria, celebrerà la “Notte Nazionale del Liceo Classico”

L’Istituto d’Istruzione Superiore “N.Pizi” di Palmi comunica che “il 6 Maggio, presso la Piazza Martiri d’Ungheria, celebrerà la “Notte Nazionale del Liceo Classico” in contemporanea con oltre trecento Licei Classici d’Italia. Nata da un’idea del Professore Rocco Schembra e sostenuta dal Ministero della Pubblica Istruzione, la cerimonia, attraverso diverse performance, mira ad esaltare il valore formativo della cultura classica. Molti gli sketches che gli studenti di Palmi hanno messo in cantiere: recitazioni teatrali, letture drammatizzate, parodie, musica, coreografie e altro ancora. Vi aspettiamo numerosi per stare insieme dalle 18.00 alle 24.00, fino al momento in cui l’evento si avvierà alla conclusione con la lettura in lingua originale di una selezione antologica estratta dalle Dionisiache di Nonno di Panopoli, all’unisono in tutti i Licei aderenti all’iniziativa”.