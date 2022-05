Nino Mangano unico artista reggino alla prestigiosa mostra “Atmosfere Mediterranee” di Taormina

9 Maggio 2022 15:58

Nino Mangano sarà l’unico reggino presente, con i suoi lavori, alla prestigiosa mostra d’arte “Atmosfere Mediterranee”, che sarà ospitata nella Sala Colonna del “Modern Art Museum Fondazione Mazzullo” nel Castello dei Duchi di Santo Stefano a Taormina

L’artista Nino Mangano sarà l’unico reggino presente, con i suoi lavori, alla prestigiosa mostra d’arte “Atmosfere Mediterranee”, che sarà ospitata nella Sala Colonna del “Modern Art Museum Fondazione Mazzullo” nel Castello dei Duchi di Santo Stefano a Taormina. L’evento, organizzato dall’Accademia Mediterranea delle Arti, si svilupperà in due settimane, nel corso del mese di maggio. Il primo percorso espositivo è previsto dal 10 al 17 maggio, il secondo dal 18 al 26. La prima mostra sarà inaugurata sabato 14 maggio alle ore 17, la seconda giovedì 19 maggio. La presentazione degli artisti al vernissage sarà curata dal critico d’arte e giornalista Maria Teresa Prestigiacomo. Antonino Mangano è nato a Reggio Calabria nel 1960. Artisticamente si forma presso il liceo scientifico “L. Da Vinci” di Reggio Calabria, dove sotto la guida della sua docente di disegno L. Musmeci, acquisisce tecniche di prospettiva, disegno architettonico, uso degli inchiostri, carboncino e della china. Da sempre appassionato ai temi dell’arte sacra, ha trasposto in dimensioni ridotte e con la tecnica degli inchiostri numerose opere classiche (Guido Reni, Caravaggio, Tiziano, Annibale Carracci, G. Bellini, Van Dick). Nella maturità ha intrapreso un’esperienza di pittura ad olio su tela culminata in due quadri (oli su tela 40 x 50) raffiguranti “L’Addolorata” e “Il Battista” che sono ospitati, dal 2001, nelle navate laterali della chiesa madre di S. Dionigi a Catona-RC. Negli anni a seguire la sua produzione artistica si è avvalsa di nuove tecniche per lo più miste: inchiostri misti a pigmenti, acquarelli “contaminati” e pastelli ad olio; tali opere fanno parte di una collezione privata. Nel Gennaio 2007 viene ospitata al Foyer del Teatro Cilea, la sua prima personale di pittura dal titolo “Ali sul mare”: scorci e paesaggi marini rigorosamente immaginifici, legati ad aspetti sensuali ed emozionali. Nel 2008, al Tempio della Vittoria, nell’ambito di una mostra commemorativa del passaggio di S. Paolo a Reggio Calabria ha esposto un olio su tela (80 x 90) “Il martirio di S. Paolo”. Nell’ultimo decennio, il bisogno di sperimentare nuove modalità espressive e soprattutto un rapporto più intimistico con le tele, le tavole e il cartone, lo hanno portato ad un impatto diretto ed informale con la materia e i colori usando gli acrilici senz’acqua mediante l’applicazione diretta con le mani. La sintesi di questo lavoro è culminata nella mostra “ANCORAMARE”, che si è tenuta presso la sala “Boccioni” di Palazzo C. Alvaro a Reggio Calabria dal 4 giugno al 10 luglio 2021. Laureato in medicina e chirurgia nel 1984, ha successivamente conseguito le specializzazioni in Psichiatria, Psicoterapia e Psicologia Clinica. E’ stato professore a Contratto di Psicosomatica Clinica, presso l’Università di Messina nella scuola di Specializzazione. Ha collaborato negli anni ’80, come redattore, alla rivista scientifica nazionale “Rassegna di Igiene Mentale” diretta dal Prof. M. Vitetta ed ha al suo attivo circa 70 pubblicazioni scientifiche. Nel 1995 è stato eletto Vicepresidente della Lega Italiana d’Igiene Mentale. Attualmente svolge la sua professione di Psichiatra presso il Dipartimento di Salute Mentale dell’ASP di RC.