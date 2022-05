Messina, Nibali annuncia il ritiro! La compagna delle elementari: “entrava in classe con la bici!”

11 Maggio 2022 22:23

Vincenzo Nibali annuncia il ritiro dopo la tappa del Giro d’Italia di Messina. Fra il pubblico tanti conoscenti, fra i quali anche una compagna di classe che ne ricorda la passione fin dalle… elementari

Vincenzo Nibali si ritira al termine della stagione. Una notizia che, tutto sommato, era nell’aria da diverso tempo, ma ogni suo tifoso sperava, in cuor suo, che Nibali rimandasse l’addio alla prossima stagione e una volta arrivata, anche a quella dopo. Lo “Squalo” ha deciso di dire basta nella sua Messina, davanti alla sua gente, agli amici, ai parenti, ai tifosi che lo hanno sempre accompagnato nella sua splendida carriera. Quest’oggi erano tutti presenti a fare il tifo per lui. Fra i pubblico, intervistata ai microfoni di Rai Sport, anche una compagna di classe delle elementari che ha raccontato un simpatico aneddoto risalente ai tempi della scuola: “abbiamo fatto 5 anni insieme alle elementari. Fin da bambino ha sempre insistito ad andare con la bicicletta, a scuola veniva solo con la bici! Il bello è che ci faceva salire dietro con lui e ci portava a scuola, a volte entravamo nella classe con la bicicletta! Sono felice di essere stata una sua compagna di scuola, oggi sono venuta per lui, sono assai contenta!“.