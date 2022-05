Neonato abbandonato a Catania: scatta gara di solidarietà

29 Maggio 2022 17:49

Catania, il neonato era avvolto in una coperta ed è stato trovato dai Carabinieri: grande gara di solidarietà

Un neonato con il cordone ombelicale ancora attaccato, avvolto in una coperta, è stato trovato dai carabinieri in una cesta in via Rametta a Catania. Le sue condizioni di salute sono considerate buone dai medici che lo hanno visitato. Sul caso ha aperto un’inchiesta la Procura della città etnea. Intanto numerosi cittadini sono stati autori di una grande gara di solidarietà nei confronti del neonato abbandonato.

Secondo il primario dell’Uoc di Neonatologia dell’ospedale Garibaldi Nesima di Catania il neonato sarebbe venuto al mondo poco prima del ritrovamento. Al piccolo è stato dato un nome ‘provvisorio’, ma la dottoressa si appella alla privacy e preferisce glissare, ricordando che “si è attivato in parallelo il Tribunale per i minorenni, che in questi casi ha tempi veloci”. “Il tempo è importante – sottolinea – perché l’affettività è importante come le cure e l’alimentazione”.