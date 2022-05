“La ‘ndrangheta vuole uccidere Gratteri”: nuove minacce dal Sud America

6 Maggio 2022 11:26

“La ‘ndrangheta vuole far saltare in aria il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri”. E’ questo l’allarme lanciato dal Sud America e riportato dal Fatto Quotidiano. Secondo quanto appreso dal quotidiano nazionale, i servizi segreti di un Paese straniero avrebbero intercettato una “comunicazione sospetta” relativa ad un presunto piano di “attentato pianificato” contro Nicola Gratteri. I servizi segreti italiani dunque sono stati allertati dall’estero sul possibile “utilizzo di un ordigno collegato a un controllo remoto”. Un piano che “potrebbe essere in fase avanzata” nei confronti del noto magistrato calabrese, già più volte in passato minacciato di morte.

Il Fatto Quotidiano precisa che l’attentato si sarebbe dovuto consumare lungo il percorso dall’abitazione del procuratore al suo ufficio: “i soggetti intercettati e interessati al progetto criminale apparterrebbero alle famiglia di ‘ndrangheta più direttamente danneggiate negli ultimi anni dalle indagini di Gratteri non solo in Calabria ma anche in Sudamerica e negli Stati Uniti”. Informato il ministero dell’Interno, sono così state potenziate le misure di sicurezza per Gratteri con altre tre auto blindate, una delle quali munita di “bomb jammer”, un meccanismo che è in grado di inibire le frequenze gsm e tutte le altre utilizzate per le trasmissioni radio e cellulari. La Procura di Salerno, competente per le inchieste che coinvolgono i magistrati di Catanzaro, ha aperto un fascicolo per fare chiarezza su tensioni che tornano a crescere.

“Ancora una volta, purtroppo, leggiamo di un allarme che riporta vili minacce contro il procuratore, Nicola Gratteri. Il suo prezioso lavoro ha restituito tanta fiducia ai cittadini, il suo impegno si sta rivelando fondamentale per il futuro della Calabria. Siamo al suo fianco per affermare la cultura della legalità. Bene ha fatto il presidente del Copasir, Adolfo Urso, ad attivarsi immediatamente per mettere in campo azioni volte a tutelare Gratteri e il suo operato”. Così ha commentato la vicenda in un post su Facebook il senatore calabrese Ernesto Magorno (Italia Viva), nonché segretario Copasir.