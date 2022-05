‘Ndrangheta, minacce a Klaus Davi: “ora ho davvero paura, ma andrò avanti”

25 Maggio 2022 13:47

Il massmediologo è stato esaltato dalla Blich: “lo svizzero che va a caccia di malandrini”. Klaus Davi ha poi raccontato al giornale elvetico di nuove intercettazioni e possibili atti intimidatori

Il quotidiano svizzero Blich esalta Klaus Davi. Per il giornalista e politico, “ogni operazione di polizia antimafia è una manna dal cielo. Da otto anni, a suo modo, combatte una lotta contro la mafia calabrese, con denunce sul campo e campagne di affissione accusatoria. Questa volta, però, le informazioni divulgate dalla polizia non hanno accontentato il “cacciatore di mafia” svizzero”, scrive il giornale elvetico. Il massmediologo è finito nel mirino della ‘ndrangheta: “le intercettazioni hanno rivelato che Klaus Davi, ora residente a Milano, era al centro delle discussioni tra due boss mafiosi. Si tratta in particolare di una campagna di manifesti che Klaus Davi aveva organizzato nel luglio 2017. L’esperto di marketing voleva appendere un poster in ogni stazione nel centro di Roma con la foto e i nomi dei soggetti vicini alla ‘ndrangheta che vivono nella Capitale, compresi quelli dei due boss mafiosi intercettati”.

L’azione era stata annullata dal governo della città e i manifesti non sono mai stati affissi. “Nonostante l’interruzione della campagna, la ‘ndrangheta ha ancora avuto sentore di questa intenzione. Le reazioni si sono fuse rapidamente – scrive ancora Blich – . Nella conversazione telefonica intercettata, uno dei due boss chiama Klaus Davi un “informatore di polizia” e un “bastardo”, mentre lo accusa di svelare i piani alle autorità preposte alle indagini che mettono in pericolo i loro affari a Roma”. “Anche se non hanno annunciato direttamente il mio assassinio, si legge molto tra le righe – teme Klaus Davi – . Queste parole mi sembrano molto più pericolose rispetto a quanto lo sarebbe stato ricevere dei bossoli in una busta o l’incendio alla mia macchina. Questa è la prima volta che ho paura della mafia. Di notte penso a quello che ho già fatto contro la mafia e a come posso proteggermi. Tutti in Italia sanno chi sono e dove vivo. “Io, svizzero e omosessuale, mi sono avvicinato troppo alla ‘ndrangheta, ho minato il suo onore mafioso e l’omertà. Ma questo non mi ferma, continuerò a lottare contro la mafia”.