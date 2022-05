La nave da guerra Cavour solca le acque dello Stretto di Messina | FOTO

28 Maggio 2022 16:15

La nave da guerra Cavour attraversa lo Stretto di Messina impegnata nell’esercitazione Mare aperto. Le immagini

Ha solcato velocemente lo Stretto tra Reggio e Messina la nave da guerra Cavour attirando la curiosità di numerosi cittadini delle due sponde. Come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, l’imbarcazione militare ha attraversato il mare tra Scilla e Cariddi per l’esercitazione “Mare Aperto”. Più di 4.000 tra donne e uomini di 7 nazioni della NATO e oltre 65 tra navi, sommergibili, velivoli ed elicotteri, hanno operato tra l’Adriatico, lo Ionio, il Tirreno ed il Canale di Sicilia. In alto la FOTOGALLERY.