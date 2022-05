Nato: Fratoianni, ‘ha ragione Erdogan, fuori Stati che sostengono terrorismo’

30 Maggio 2022 13:18

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – “Ha ragione Erdogan quando dice: mai nella Nato Stati che sostengono il terrorismo. Infatti chi mette in galera i deputati dell’opposizione, decine di migliaia di insegnanti, militari, giornalisti, chi massacra quelle popolazioni curde che hanno combattuto e sconfitto per conto nostro i terroristi del Daesh, chi reprime i diritti civili delle donne e quelli Lgbt, non può appartenere alla Nato”. Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

‘è arrivato il momento che la Turchia – prosegue il leader di SI – venga allontanata dall’Alleanza Atlantica. I difensori nostrani dei valori occidentali, che abbiamo visto nelle ultime settimane quasi al limite del fanatismo, – conclude Fratoianni – dovrebbero essere d’accordo. Oppure no?”.