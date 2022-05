Si tuffa da una scogliera e sbatte contro le rocce: tragica morte per un ex calciatore | VIDEO

16 Maggio 2022 13:58

Un tragico e mortale incidente ha coinvolto un ex calciatore professionista, che ha sbattuto contro le rocce dopo essersi tuffato da una scogliera alta oltre 30 metri

Una tragedia. Una vita, spezzata, a causa di un folle gesto. Mourad Lamrabatte, ex calciatore professionista, è morto davanti a moglie e figli. Lanciatosi da una scogliera altissima, da oltre 30 metri, per un tuffo in mare, ha sbattuto violentemente contro le rocce prima di finire in acqua, tra le facce sconvolte dei familiari che lo stavano riprendendo. Il tragico episodio è avvenuto in Spagna, sulle isole Malgrats, dove il 31enne stava trascorrendo le vacanze. Il Vitesse, sua ex squadra, ha informato i suoi tifosi attraverso una nota: “il Vitesse ha ricevuto la triste notizia che Mourad Lamrabatte è tragicamente morto. Ha vestito i colori del club durante la stagione 2010/2011, quando faceva parte della squadra U23 che quella stagione ha vinto la Coppa U23”. Il video ha fatto il giro del web, si vede lui al momento del lancio e il triste impatto. Avvertimento a chi volesse guardarlo: si tratta di immagini forti che potrebbero urtare la vostra sensibilità.