Motta San Giovanni, grande partecipazione alla presentazione della lista “la Città che cresce”

30 Maggio 2022 17:03

Motta San Giovanni: moderato dal giornalista Giorgio Neri, l’incontro è stato aperto da Salvatore Mallamaci

Dimostrando ancora una volta di voler partecipare ed essere determinante per il presente e il futuro del proprio territorio, la comunità mottese ha risposto all’invito della lista “La Città che cresce – Verduci sindaco” riempendo sabato scorso il centro sociale “Paolo Capua” di Lazzaro.

Moderato dal giornalista Giorgio Neri, l’incontro è stato aperto da Salvatore Mallamaci, delegato alla presentazione della lista, che ha messo in evidenza l’importanza di andare a votare e la necessità di proseguire un percorso virtuoso anche per non perdere i numerosi contributi richiesti, e in parte già assegnati, rispettando le ferree scadenze dal PNRR.

Sono intervenuti, quali candidati alla carica di consigliere comunale, gli uscenti Rocco Campolo (vicesindaco, consigliere metropolitano), Enza Mallamaci (assessore), Beniamino Mallamaci (Presidente del Consiglio comunale), Sonia Malara (Vicepresidente del Consiglio comunale), e i nuovi Andrea Casile, Francesco Gullì (già assessore comunale 2002/2007), Domenico Spanti, Vincenzo Surace, Giusy Vacalebre e Carlo Verduci. Assenti per motivi personali, anche se è stato letto un loro saluto, Mimmo Infortuna (assessore) e Daniela Calabrò. Entusiasta e molto lucido nella sua disamina il candidato sindaco Giovanni Verduci.

“La lista la Città che cresce – ha dichiarato a conclusione dell’incontro – intende proseguire l’azione amministrativa che in questi ultimi cinque anni ha consentito di superare lo stato di stallo in cui si trovava la Città di Motta San Giovanni. Migliorando, arricchendo e aggiornando l’azione amministrativa grazie all’esperienza acquisita e al nuovo e prezioso contributo di donne, uomini, giovani e meno giovani che, riformulando mission e vision anche alla luce delle nuove sfide, consentiranno alla nostra Città, ormai forte, solida e proiettata nel futuro, di compiere un salto di qualità per il benessere comune”.

“Sono molto soddisfatto di questo incontro – ha poi aggiunto – hanno partecipato molti nostri concittadini e, tra loro, molti giovani. L’impegno assunto questa sera è quello del confronto continuo. Il fatto storico di essere una sola lista ci impegna ancora di più e ci carica di una maggiore responsabilità verso la comunità di Motta, Lazzaro e Serro Valanidi. Siamo convinti che il prossimo 12 giugno i nostri concittadini, andando a votare, consentiranno al nostro territorio di avere un’amministrazione comunale”.

“La responsabilità di chi ha pensato di non dover presentare una lista per questa competizione – ha poi concluso Giovanni Verduci – non può essere fatta scivolare su di noi che, consapevolmente e a conclusione di un confronto pacato ma attento e approfondito, abbiamo deciso di metterci la faccia, senza lacerazioni o scontri, ma puntando al bene comune”.