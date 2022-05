Motta San Giovanni: presentata la lista “la città che cresce – Verduci sindaco”

17 Maggio 2022 17:50

Motta San Giovanni: ecco i candidati nella lista “la città che cresce – Verduci sindaco”

Sono stati i delegati Salvatore Mallamaci e Carmelo Anghelone a consegnare al segretario comunale Pietro Emilio i documenti relativi alla lista “la città che cresce – Verduci sindaco” che parteciperà alle prossime elezioni comunali del 12 giugno a Motta San Giovanni. Nel pomeriggio di sabato la Commissione elettorale provinciale, visionati i documenti presentati a corredo della candidatura, ha ammesso la lista che sarà l’unica a partecipare alle consultazioni amministrative.

Candidato sindaco è Giovanni Verduci, esperto ed illuminato amministratore, sindaco uscente e già primo cittadino di Motta San Giovanni nel decennio 1997-2007. Consigliere comunale per molti anni, Consigliere provinciale dal 2006 al 2011, Vicepresidente della Giunta provinciale dal 2011 al 2017, politico e amministratore locale da sempre impegnato al fianco dei giovani, dei più deboli e meno fortunati, ha sempre svolto il suo incarico pubblico con sobrietà, senza eccessi, sempre disponibile al confronto pacato. Appezzato sul posto di lavoro, che non ha mai trascurato tanto da ricoprire incarichi prestigiosi e di responsabilità, ha ottenuto onorificenze dal Coni, dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e dalla Federazione Italiana Atletica Leggera per l’impegno volto alla promozione e crescita dello sport, soprattutto a favore degli atleti più giovani. Vicino alle associazioni di volontariato, da sindaco di Motta San Giovanni ha istituito il premio “Il Minatore d’Oro”, in ricordo del sacrificio dei numerosi minatori di Motta San Giovanni, organizzato manifestazioni ed eventi a favore dell’ambiente, del turismo, delle famiglie, del sociale, programmato e realizzato importanti lavori pubblici che negli anni hanno cambiato l’aspetto del centro abitato aumentando la sicurezza e il decoro. Da Vicepresidente della Provincia di Reggio Calabria si è prodigato per lo sviluppo e la promozione del territorio e del paesaggio reggino e da assessore al Bilancio ha curato il riaccertamento dei residui attivi in merito ai trasferimenti non erogati dal Ministero dell’Interno recuperando ingenti somme. È delegato assembleare Comitato regionale Calabria – Federazione Gioco Calcio e responsabile del comitato promotore del trofeo “Francesco Verduci”.

Candidati alla carica di consigliere comunale ci sono gli uscenti Rocco Campolo (vicesindaco), Enza Mallamaci (assessore), Mimmo Infortuna (assessore), Beniamino Mallamaci (Presidente del Consiglio comunale), Sonia Malara (Vicepresidente del Consiglio comunale), e i nuovi Daniela Calabrò, Andrea Casile, Francesco Gullì, Domenico Spanti, Vincenzo Surace, Giusy Vacalebre e Carlo Verduci.