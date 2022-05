Mosorrofa, cantiere abbandonato. Lo striscione goliardico: “jornu i mai, misi i poi”

30 Maggio 2022 16:04

A distanza di quasi due anni il cantiere continua a rimanere fermo: “perché l’opera non viene completata, dove sono finiti i soldi?”

Nella mattinata di ieri i cittadini di Mosorrofa si sono svegliati con uno striscione polemico. Con fare un po’ goliardico, qualcuno ha voluto ricordare all’amministrazione comunale di Reggio Calabria del cantiera ma portato a compimento dell’opera programmata nel quartiere situato nella zona periferica della città. “Questa in particolare è ferma in queste condizioni da molto tempo, nonostante i proclami e le promesse. Ci chiediamo come sia possibile che un’opera per la quale, si presume, siano già stati stanziati i necessari fondi sin dalla gara di appalto, non venga completata. Che fine hanno fatto i soldi?”, si legge nel post pubblicato sui social dall’organizzazione Attiva Mente.

In quel punto, e sono ancora impresse nella mente dei reggini, le immagini della caduta nel vuoto del tratto di strada diretto che collega la frazione collinare alla città. I lavori sono ormai fermi da molto tempo e i cittadini lanciano un appello: “all’amministrazione comunale chiediamo con forza di fare luce sulla questione e di indicare tempi certi per il completamento dell’opera. Sperando che la risposta non sia quella scritta in questo striscione…”.