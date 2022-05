Mosorrofa alza la voce: il 7 maggio manifestazione contro problemi idrici, spazzatura assenza di servizi

4 Maggio 2022 11:45

I cittadini di Mosorrofa protestano contro problemi idrici, problemi alla viabilità, spazzatura e assenza di servizi: appuntamento il 7 maggio, alle ore 18:30, a Piazza San Demetrio

La popolazione di Mosorrofa sabato 7 maggio alle ore 18.30 si ritroverà in Piazza San Demetrio a Mosorrofa (RC) per manifestare il proprio disagio riguardo alla triste situazione nella quale versa questo lembo di terra collinare del comune di Reggio Calabria. Problemi idrici, viabilità, spazzatura e discariche a cielo aperto, assenza totale di spazi dove bambini, ragazzi, giovani e adulti possano estrinsecare il loro sacrosanto diritto di una gioiosa convivialità, assenza di una delegazione municipale efficiente e tanti altri problemi che assillano il vivere quotidiano in questo paese hanno convinto la cittadinanza che è ora di dire basta.

Per anni si è atteso inutilmente la risoluzione di qualcuno di questi problemi, per anni si sono ascoltate fiduciosi le innumerevoli promesse fatte dalle tante diverse amministrazioni succedutesi alla guida della città: parole, solo parole; è necessario voltare pagina. Sabato, dunque, la cittadinanza si radunerà in piazza per condividere i contenuti di una lettera da inviare al Prefetto e al Sindaco del comune di RC e si inizierà una raccolta firme, una sottoscrizione del disagio, per esprimere la profonda manifestazione di un malessere sociale e culturale incompatibile con la qualità di vita di cittadini residenti in una città europea del Terzo millennio. Il Comitato di quartiere Mosorrofa e tutte le associazioni culturali, civiche, politiche, religiose e ricreative che insistono sul territorio concordano che è giunta l’ora di alzare la voce e il raduno che ci sarà Sabato 7 c.m. sarà solo l’inizio.