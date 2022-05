Dallo Stretto al Giubileo della Regina Elisabetta: Giorgio Riggio e il suo mosaico di pizza | FOTO

20 Maggio 2022 10:57

Countdown a Londra per i festeggiamenti in onore della Regina Elisabetta, per i suoi 70 anni di regno. Per il “Platinum Jubilee” ci sarà anche l’opera di Giorgio Riggio

Londra ha già indossato “l’abito” della festa per la Regina Elisabetta, la più longeva del Regno Unito, che il 6 febbraio ha celebrato il suo “Platinum Jubilee” (70 anni di regno), annunciando festeggiamenti straordinari dal 2 al 5 giugno, quando i britannici godranno di una speciale vacanza per partecipare agli eventi in programma. Nell’ambito delle iniziative celebrative, il maestro pizzaiolo Giorgio Riggio, originario di Reggio Calabria, pluricampione mondiale di pizza, trasferitosi ormai da anni nella capitale britannica, ha voluto omaggiare sua Maestà con la sua arte. Già molto famoso a livello internazionale, il professionista fa parte dello staff dei”Crazy pizza” di Flavio Briatore, ha riportato lo spinning acrobatico nei suoi nuovi locali in giro per il mondo.

Ancora una volta, con le mani in pasta ed il suo inconfondibile sorriso, con diverse le cotture che hanno consentito le sfumature necessarie, Giorgio ha realizzato un fantastico mosaico di pizza, rappresentante il volto della Regina, riproducendo l’immagine impressa sulle banconote inglesi. Si tratta di un lavoro certosino che conferma l’estro e lo spirito artistico di Riggio, ormai ben noto nel mondo dell’hospitality internazionale. Non è la prima volta, infatti, che le opere del pizzaiolo reggino fanno notizia, riscuotendo l’apprezzamento degli inglesi anche per le sue performance di pizza acrobatica. Il mosaico dedicato a “Queen Elisabeth” sarà esposto il 5 di giugno presso la chiesa cattolica “Our Lady of Dolours” in Fulham Road, nel distretto di Kensington & Chelsea, per augurare mille di questi giorni alla più longeva delle Sovrane ed al suo regno, che dura dal 6 febbraio 1952.