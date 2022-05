Pasquale Vazzana non ce l’ha fatta: addio all’Imperatore della Pallacanestro Viola

1 Maggio 2022 13:26

Pasquale Vazzana non ce l’ha fatta: nella mattinata odierna è stata confermata la morte dell’Imperatore della Pallacanestro Viola, figura apprezzata e stimata da tutti nell’ambiente sportivo di Reggio Calabria

Un primo maggio triste quello che l’ambiente cestistico reggino si aspetta a vivere. In attesa della gara fra Pallacanestro Viola e Virtus Arechi Salerno, decisiva per il cammino verso i Playoff dei neroarancio, una brutta notizia ha sconvolto la tranquillità di quello che dovrebbe essere un giorno di festa. Pasquale Vazzana non ce l’ha fatta. Il custode del PalaCalafiore, figura stimata e apprezzata in tutto l’ambiente sportivo cittadino, era stato colto da un grave malore nei giorni scorsi. Le sue condizioni erano apparse gravi fin da subito. In mattinata è stata confermata la notizia della sua scomparsa, accolta con profonda tristezza, ma anche con un gran numero di messaggi d’affetto verso Pasquale e la sua famiglia: il segno che l’Imperatore non verrà mai dimenticato.