Reggio Calabria: morto Francesco Nucara, sabato camera ardente a Palazzo San Giorgio | INFO

12 Maggio 2022 23:06

Reggio Calabria: morto Francesco Nucara, sabato camera ardente a Palazzo San Giorgio. Il dolore dei repubblicani reggini

E’ morto a Roma, all’età di 82 anni, Francesco Nucara, storico leader del Partito Repubblicano Italiano ed impegnato da una vita in battaglie per la città di Reggio Calabria. “È con profondo sgomento e dolore che i repubblicani reggini – scrivono in una nota- annunciano la scomparsa del loro leader indiscusso. Depositario nell’ultimo sessantennio della idealità e della progettualità repubblicana, interpretate e promosse con grande senso di responsabilità, alta coscienza del dovere, in favore soprattutto delle classi sociali meno abbienti e più bisognose di attenzioni. Nucara ha inteso così onorare i suoi molteplici ruoli istituzionali e di partito, senza mai cedere il passo a personalismi da lui sempre considerati dannosi e senza costrutto. I repubblicani reggini, pur consapevoli del vuoto incolmabile lasciato da Nucara, sapranno cogliere e incarnare quanto dallo stesso professato in maniera inequivocabile, impegnandosi fin da subito a raccogliere l’eredità politica, il bagaglio culturale e l’alto spessore umano del nostro, pur nella consapevolezza delle difficoltà che il futuro rappresenterà loro senza una guida forte e sicura”, concludono i repubblicani reggini.

Nella giornata di sabato 14 p.v., dalle ore 14:00, presso la sala consiliare di Palazzo San Giorgio, sede del comune di Reggio Calabria, sarà allestita la camera ardente per l’ultimo saluto a Francesco Nucara, aperta al pubblico nel rispetto delle norme di sicurezza anti-covid.