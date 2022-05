Morte Nucara, il ricordo di Renato Meduri: “Reggio Calabria perde molto, è tra i pochi che si è impegnato per la città”

12 Maggio 2022 10:31

È morto Francesco Nucara, storica guida del Partito Repubblicano e una vita di battaglie per Reggio Calabria. Renato Meduri: “sono costernato”

La morte di Francesco Nucara, per anni guida del Partito Repubblicano e una vita di battaglie per Reggio Calabria, ha lasciato un vuoto immenso in città. Ai microfoni di StrettoWeb, l’on. Renato Meduri, storico esponente del MSI e di Alleanza Nazionale, già senatore della Repubblica, ricorda l’amico scomparso: “è stato un politico pratico, degno rappresentante della città e tra i pochi ad impegnarsi per Reggio. Con la sua scomparsa la nostra terra perde un uomo attento e capace. Sono costernato ed incredulo. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia”.