Morte Nucara, aperta la camera ardente a Reggio Calabria: il feretro della storica guida del Partito Repubblicano a Palazzo San Giorgio | FOTO e VIDEO

14 Maggio 2022 16:26

Grande commozione per la morte di Francesco Nucara, storica guida del Partito Repubblicano e una vita di battaglie per Reggio Calabria. Aperta la camera ardente a Palazzo San Giorgio

E’ stata aperta poco fa a Palazzo San Giorgio, la camera ardente di Francesco Nucara, storica guida del Partito Repubblicano e una vita di battaglie per Reggio Calabria, deceduto giovedì scorso a Roma all’età di 82 anni. Il feretro dell’ex viceministro e sottosegretario è stato accolto dall’assessore Albanese e dal presidente Marra alla presenza di familiari, amici ed esponenti repubblicani. Emozionante il ricordo di Pino Nicolò, ex Segretario provinciale PRI e cugino di Nucara, ai nostri microfoni: “per Nucara la politica era impegno e trasparenza. Lui amava profondamente Reggio e la Calabria spendendosi con tutte le sue forze per raggiungere obiettivi importanti”. “Ha aiutato tutti senza vedere il colore politico –sottolinea– a Canolo, seppur c’era un sindaco comunista, ha dato una grossa mano per risolvere problematiche importanti e potrei fare un lungo elenco. Cosa pensava della politica attuale? Era molto arrabbiato, per far rinascere la nostra terra serve la politica di Nucara”. In alto la FOTOGALLERY, in basso l’INTERVISTA.

Biografia Nucara

Francesco Nucara si è iscritto al PRI nel 1963, dove ha ricoperto, fra le altre, le cariche di segretario regionale per la Calabria, di responsabile dell’Ufficio per il Mezzogiorno e per tantissimi anni di segretario nazionale. È stato candidato ed eletto alla Camera dei deputati per tre legislature, dal 1983 al 1994. Dal 1989 al 1991 è stato sottosegretario ai lavori pubblici nel Governo guidato da Giulio Andreotti. Nel 1992, come tanti politici dell’epoca, è stato indagato dalla procura di Milano nell’ambito dell’inchiesta “Tangentopoli”: nel 1998 fu assolto da ogni accusa a suo carico. Nel 2001 diviene segretario nazionale del PRI e “traghetta” il partito verso la coalizione di Centro/Destra guidata da Silvio Berlusconi. Dal 2001 al 2005 è Viceministro all’ambiente nel governo del leader di Forza Italia. Alle elezioni politiche del 2006 viene eletto, in quota PRI, nelle liste di Forza Italia. Nel 2008 viene riconfermato deputato nella circoscrizione Calabria. Dopo varie traversie politiche, ha deciso di non ricandidarsi alle elezioni politiche del 2013.

Numerose le pubblicazioni di Nucara sulla città dello Stretto a cui era molto legato: “Reggio Calabria, come si finisce senza colpe nell’arena di tangentopoli”, “Il Futuro di Reggio Calabria – Reggio, Città Metropolitana – 5 anni di battaglie”, “La grande Reggio: una storia della città”, Incontri con la politica. Storia di un repubblicano di Calabria”.