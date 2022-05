22 Maggio 2022 23:10

Il Monza batte il Brescia e si aggiudica la finale playoff, che giocherà contro il Pisa

Una tra Monza e Pisa sarà la prossima squadra promossa in Serie A dopo Lecce e Cremonese. Nella seconda semifinale playoff, i brianzoli hanno battuto il Brescia sempre per 2-1, come all’andata. Illusione per le Rondinelle, con il gol di Tramoni in avvio, ma Mancuso prima e D’Alessandro in pieno recupero ribaltano tutto e regalano l’ultimo atto degli spareggi cadetti, contro i toscani.