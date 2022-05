Storica promozione in Serie A per il Monza, Berlusconi: “adesso scudetto e Champions!”

30 Maggio 2022 11:51

Il Monza vince i Playoff di Serie B e viene promosso in Serie A per la prima volta: Berlusconi adesso punta a scudetto e Champions League

Dopo lo scudetto vinto dal Milan, squadra della quale resterà sempre un grandissimo tifoso, Silvio Berlusconi festeggia un’altra gioia personale. Il patron del Monza vede la squadra brianzola raggiungere un traguardo storico: grazie al successo per 3-4 sul Pisa, il Monza ha raggiunto la sua prima promozione in Serie A in 110 anni di storia. Il Cavaliere, da grande uomo di calcio, abituato per altro a lottare sempre in situazioni di vertice, non intende abbassare gli obiettivi anche per il piccolo Monza. E i tifosi già possono sognare. “Grande gioia, il Monza è stato fondato nel 1912 e non era mai andato in A. – ha dichiarato Berlusconi alzando l’asticella degli obiettivi – Ora ci siamo, la Brianza ha la squadra che merita, ha più di 70 mila imprenditori ed è giusto che abbia una squadra forte in Serie A. Ora vogliamo vincere il campionato e poi andare in Champions League. Quest’anno due gioie per me dopo lo scudetto del Milan“.

Sulla stessa lunghezza d’onda Adriano Galliani che pensa già a vincere il derby… con l’Inter: “è stata una cavalcata piena di emozioni, specie nelle ultime settimane. Monza-Milan sarà un’emozione incredibile, anche se i miei figli mi hanno subito chiesto di battere l’Inter…“.