“Montemare: quale futuro?”, a San Saba il confronto promosso dal Movimento Nuova Castanea

24 Maggio 2022 11:36

A partecipare saranno il candidato del Centrodestra Maurizio Croce e il Comitato Promotore Montemare Comune

Sostenibilità, valorizzazione e sviluppo. Sono i temi che verranno trattati giorno 1 giugno alle 17:30 all’Oasi Azzurra di San Saba, in un dibattito fra il candidato a sindaco del Centrodestra Maurizio Croce e il comitato promotore Montemare Comune, organizzato dal Movimento Nuova Castanea e dal titolo “Montemare: quale futuro?”.

“Qualche giorno fa ha inaugurato la sua sede del comitato elettorale a Castanea il candidato Croce e per puro caso è sorto un dibattito proprio sull’ipotesi di una secessione che interesserebbe Castanea e gli altri villaggi Delle ex XII e XIII Circoscrizione – dichiara il presidente del Movimento Nuova Castanea Ninni Caprì – Abbiamo capito che questo genere di confronti vanno promossi per il bene comune dei cittadini, che siano di Montemare o di Messina. Che vogliano la secessione o che siano per il rinnovo della fiducia in Palazzo Zanca”.

“Conosciamo le problematiche del territorio perché lo viviamo, e conosciamo le mozioni presentate dal Comitato Promotore Montemare Comune. D’altro canto, siamo consapevoli che c’è voglia di cambiare aria e modus operandi, in centro come nelle periferie – tiene a precisare Ninni Caprì – Detto questo, siamo entusiasti che entrambe le parti abbiamo accettato di partecipare a questo confronto organizzato da un movimento che rispetta entrambe le posizioni e che si definisce imparziale per aver rispettato le varie posizioni dei suoi membri all’interno”.

“Quello che a noi preme è mettere in luce tutto quello che gira intorno al Referendum e all’impotesi Montemare, perché non esiste solo il bianco e il nero – conclude Caprì – Ci auguriamo che questa possa essere l’occasione per fare un reale bilancio sui pro e i contro dando spazio a due parti diametralmente opposta e con due obiettivi e finalità complementari”. L’evento verrà trasmesso in diretta Facebook sulle pagine del Movimento Nuova Castanea, del Comitato Promotore Montemare Comune e del candidato a sindaco Maurizio Croce.