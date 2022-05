Il Ministro Speranza a Taurianova: ha partecipato alla commemorazione di Walter Schepis

14 Maggio 2022 15:17

Toccata e fuga per Roberto Speranza in Provincia di Reggio Calabria. Questa mattina il Ministro della Salute è stato a Taurianova per partecipare alla commemorazione di Walter Schepis, giovane figura politica reggina prematuramente scomparsa 18 anni fa, il 14 maggio 2004, in un incidente stradale. Visita privata per il Ministro, che si è recato prima al Cimitero del luogo e poi dai familiari. Nelle foto a corredo dell’articolo, l’arrivo all’Aeroporto “Tito Minniti” nel primo pomeriggio, pronto a riprendere il volo per Roma.