Milia (FI): “solidarietà alla giornalista aggredita da Quartuccio, dovrebbe dimettersi da delegato alle Pari Opportunità”

24 Maggio 2022 12:54

La nota di Federico Milia, Consigliere Comunale di Forza Italia di Reggio Calabria

“Trovo sconcertante quando riportato nelle scorse ore dalla testata IlReggino, l’aggressione verbale da parte del consigliere Filippo Quartuccio ai danni della Dott. Lax è quanto di più imbarazzante possa accadere ad un soggetto che dovrebbe rappresentare le istituzioni”. Lo afferma in una nota Federico Milia, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale a Reggio Calabria.

“Nel esprimere la mia solidarietà alla Dott. Gabriella Lax per l’accaduto ci tengo a ringraziarla per il preciso, serio e puntuale lavoro che svolge insieme a tutta la redazione con la quale lavora”.

“Ricordo inoltre al “collega” Quartuccio che in qualità di rappresentante politico è doveroso sottoporsi all’esame della stampa, è una condizione necessaria per la vita democratica della Città”.

“Credo che a seguito di questo triste episodio il minimo per ridare dignità al ruolo che ricopre sarebbe sottoscrivere le Proprie dimissioni da Delegato alle Pari Opportunità della Città Metropolitana, anche perché non si è esattamente distinto per meriti sul campo in questi anni, nessuno ricorda una iniziativa degna di nota, prima di ieri”.

“Purtroppo anche questo episodio denota il modo di fare di una maggioranza che da 7 anni reprime le richieste dei cittadini e cerca di mortificare tutti i professionisti della stampa Reggina che aiutano anche noi a dare il massimo, tenendo accesi i riflettori su quando accade, oltre che aiutare a tenere vivo il nostro tessuto sociale con il loro lavoro quotidiano nelle strade, dai palazzi alle periferie”.