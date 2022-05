Milan is on fire! Rossoneri Campioni d’Italia 11 anni dopo: il tris al Sassuolo vale il titolo | CLASSIFICA

22 Maggio 2022 19:58

Il Milan batte 0-3 il Sassuolo e torna Campione d’Italia 11 anni dopo l’ultima volta: stesso punteggio per l’Inter sulla Sampdoria, ma i nerazzurri chiudono secondi

Una stagione lunghissima, decisa all’ultimo turno disponibile. Una Serie A aperta, combattuta, bella, con una lotta tutta milanese dalla prima all’ultima giornata. Milan e Inter chiudono ancora una volta insieme, con lo stesso risultato e lo stesso punteggio, ma con umori diametralmente opposti. Lo 0-3 del Milan sul Sassuolo vale lo scudetto, il 3-0 dell’Inter sulla Sampdoria solo il secondo posto. Esplode la gioia della Milano rossonera, il Milan torna Campione d’Italia a 11 anni dall’ultima volta. Una partita dominata quella dei rossoneri che nel primo tempo mettono già in ghiaccio il risultato: Leao fa letteralmente quello che vuole, due volte a destra servendo Giroud per la doppietta personale, una volta a sinistra per Kessiè che segna il gol dell’addio ai rossoneri. Il secondo tempo è per lo più gestione e una passerella per Ibrahimovic e Romagnoli che potrebbero lasciare a fine stagione. Ben più scoppiettante il secondo tempo dell’Inter che, dopo aver chiuso a reti bianche i primi 45 minuti, segna 3 reti con Perisic e Correa (doppietta) sperando in buone notizie da Reggio Emilia. Dal Mapei Stadium arrivano però solo cori rossoneri. Dopo 4033 giorni il Milan torna Campione d’Italia!

Risultati 38ª Giornata Serie A

Venerdì 20 maggio

Ore 20:45

Torino-Roma 0-3 (33’ 42’ rig. Arbaham, 78’ Pellegrini)

Sabato 21 maggio

Ore 15:00

Genoa-Bologna 0-1 (79’ Stulac)

Ore 20:45

Atalanta-Empoli 0-0

Fiorentina-Juventus 1-0 (45’+1 Duncan, 90’+2 rig. Gonzalez)

Lazio-Verona 3-3 (6’ Simeone, 14’ Lasagna, 16’ Cabral, 29’ F. Anderson, 62’ Pedro, 76’ Hongla)

Domenica 22 maggio

12:30

Spezia-Napoli 0-3 (4′ Politano, 25′ Zielinski, 36′ Demme)

Ore 18:00

Inter-Sampdoria 3-0 (49′ Perisic, 55′ 57′ Correa)

Sassuolo-Milan 0-3 (17′ 32′ Giroud, 36′ Kessiè)

Ore 21:00

Salernitana-Udinese

Venezia-Cagliari

