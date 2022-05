Migranti, la Lega al Ministro Lamorgese: “bloccare sbarchi in Calabria”

26 Maggio 2022 16:38

Il Ministro, dopo l’incontro col sindaco di Roccella Jonica, ha annunciato rimborsi finanziari per l’arrivo continuo dei migranti in Calabria, ma secondo i rappresentanti della Lega “non è questa la soluzione”

“La Calabria sta pagando un prezzo altissimo da diversi anni, interrotto solo durante il periodo di permanenza di Matteo Salvini al Viminale. Non può essere una soluzione quella di usare risorse pubbliche per l’incapacità di fare fronte a una continua emergenza che una regione come la Calabria non può sopportare”. E’ quanto scrive in una nota la Lega. Il partito di Matteo Salvini attacca il ministro degli Interni attraverso i consiglieri regionali calabresi, che non sono d’accordo sulla linea politica scelta dal ministro Luciana Lamorgese.

“Chiediamo alla Lamorgese di fermare gli sbarchi – conclude il gruppo della Lega – e di concentrare gli investimenti del ministero in Calabria per la sicurezza dei cittadini”. Il ministro ha incontrato il sindaco di Roccella Jonica annunciando rimborsi finanziari per l’arrivo continuo dei migranti in Calabria, ma secondo i rappresentanti del Carroccio non c’è altra soluzione che bloccare gli sbarchi sulle coste della Regione.