Calcio a 5, Meta Catania doma e batte Syn Bios Petrarca 4-1

7 Maggio 2022 21:41

Super prestazione per la Meta Catania Bricocity: le reti di Galan, Vaporaki, Alonso e Matamoros consegnano un successo importante. Tabellino e commento della sfida

La Meta Catania Bricocity batte Syn-Bios Petrarca in una gara fondamentale per la permanenza nella massima serie. Non sbagliano nulla gli uomini di Riquer, partita perfetta vinta per 4-1 senza lasciare ossigeno agli avversari. Meta Catania tarantolata in pressione costante fin dal primo minuto. Galan un muro perfetto nel guidare e proteggere la difesa ed era lui stesso dopo un’azione pregevole a sbloccare la partita. Musumeci alza sempre il ritmo della gara, Vaporaki ricama il gioco e Alonso e Matamoros vanno vicini al raddoppio. Cambi perfetti con Silvestri sempre attento o l’agonismo rabbia di Rossetti a lottare contro Mello. Tutto bello anche la parata di Dovara straordinario sul piattone al volo di Felipe Mello. Primo tempo chiuso in vantaggio per i rossazzurri ma le emozioni sono solo rimandate alla ripresa.

Stessa anima, stessa intensità degli etnei anche nella seconda parte di gara. La Meta Catania Bricocity non mollava un centimetro e l’intesità viene materializzata dai 4 falli nei primi dieci minuti. Ma questo non ferma l’armata rossazzurra che raddoppia con un’azione pregevole di Vaporaki e triplica con Alonso al secondo tentativo. In mezzo la rete di Mello, il capitano, a riaprire parzialmente le danze. L’espulsione di Felipe Mello gioca a favore dei ragazzi di Riquer che con una grande fase difensiva reggono il power play avversario e nel finale pescano con Matamoros anche il 4-1. Rassegnata Petrarca lasciava spazio di gioia alla Meta Catania Bricocity che abbracciava il pubblico e si riprendeva l’appuntamento con la vittoria stavolta importantissima per la classifica. Adesso l’ultimo atto in quel di Polistena con la stessa rabbia, cuore e grinta e soprattutto gioco mostrato oggi. Di seguito il tabellino della gara.

META CATANIA BRICOCITY-SYN-BIOS PETRARCA 4-1 (1-0 p.t.)

META CATANIA BRICOCITY: Dovara, Alonso, Matamoros, Galan, Musumeci, Messina, Rossetti, Silvestri, Campoy, Vaporaki, Licandri, Manservigi, Tornatore. All. Riquer

SYN-BIOS PETRARCA: Fiuza, Rafinha, Parrel, Kakà, Victor Mello, Don, Galesso, Fellipe Mello, Marchese, Juchno, Guga, Bastini, Alves. All. Giampaolo

MARCATORI: 10′ p.t. Galan (M), 7′ s.t. Vaporaki (M), 9’10” Victor Mello (P), 12′ Alonso (M), 15′ Matamoros (M)

AMMONITI: Parrel (P), Tornatore (M), Fellipe Mello (P)

ESPULSI: al 13’30” del s.t. Fellipe Mello (P) per somma di ammonizioni

ARBITRI: Alex Iannuzzi (Roma 1), Gabriele Gerardi (Pescara) CRONO: Salvatore Pagano (Catania)