Messina, volano gli stracci tra Croce e De Luca: “attendo la sua querela…”

13 Maggio 2022 20:51

Messina, Croce: “resto in attesa della notifica di querela che il candidato al Consiglio comunale, Cateno De Luca, ha promesso di farmi recapitare”

“Resto in attesa della notifica di querela che il candidato al Consiglio comunale, Cateno De Luca, ha promesso di farmi recapitare“. Lo dichiara in una nota il candidato sindaco di Messina del centrodestra, Maurizio Croce. “La teoria secondo cui sarei stato io insieme alla mia squadra di assessori ad aver rivolto accuse sessiste all’onorevole Matilde Siracusano è un’acrobazia che si commenta da sola. Però l’ex sindaco è riuscito a fare anche di peggio: per giustificare le sue squallide parole rivolte all’onorevole Siracusano, ci ricorda di averle già proferite in passato senza che qualcuno abbia gridato allo scandalo. Quando la toppa è peggio del buco…”, conclude Croce.