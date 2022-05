19 Maggio 2022 15:16

Messina: vasto incendio ad un laboratorio artigianale, ingenti danni alla struttura

In corso l’intervento dei Vigili del Fuoco per l’incendio, divampato questa mattina alle 11:30, che sta interessando il deposito di un laboratorio artigianale a Messina. Ingenti i danni alla struttura. In alto la FOTOGALLERY completa.

Seguiranno aggiornamenti