Messina, Valvieri: “degrado e spazzatura, una vergogna alla quale porre fine”

27 Maggio 2022 11:58

Lillo Valvieri denuncia lo stato di degrado in cui versano alcune strade di Messina a causa della presenza di spazzatura e mancata manutenzione

Lillo Valvieri, candidato alla presidenza della quarta municipalità di Messina, denuncia lo stato di degrado in cui versano alcune strade della città peloritana a causa di spazzatura e mancata manutenzione. “È incedibile constatare che in tante zone di Messina, non solo quelle periferiche ma anche quelle più centrali, sia ancora in atto un’operazione di degrado. Un elemento basilare per ogni città che si vuol definire metropolitana: quello della pulizia e del decoro urbano. – spiega Valvieri – È mio compito impellente, come già fatto in passato attraverso singole iniziative civiche, fare in modo che le zone del mio quartiere, la IV Circoscrizione, vengano pulite a fondo e mantenute in pieno decoro urbano. Bisogna attuare un piano di concerto efficace con chi di dovere per ovviare a questo degrado che ogni giorno è presente sotto i nostri occhi“.