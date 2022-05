Messina, tragedia sul lavoro: morto lo steward Salvatore Marchetta

26 Maggio 2022 22:27

L’uomo era molto conosciuto, faceva lo steward allo stadio e durante i grandi eventi

Grande sgomento per la città di Messina, la cittadinanza è scossa per la morte di Salvatore Marchetta (50 anni). A darne notizia il Nucleo Diocesano di Protezione Civile odv – Caritas. L’uomo avrebbe perso l’equilibrio mentre stava eseguendo alcuni lavori in una palazzina, precipitando nel vuoto. Trasportato in critiche condizioni all’ospedale Papardo, sarebbe deceduto poco dopo a causa delle gravissime ferite riportate con la caduta. Una grave perdita per la città dello Stretto, che piange una persona apprezzata e conosciuta. Era infatti steward e spesso prestava servizio allo stadio e per grandi eventi.

“Con enorme tristezza apprendiamo della morte di un amico, Salvatore Marchetta grande uomo e grande professionista, un grande Steward, abbiamo collaborato in varie occasioni insieme. Riposa in Pace grande amico nostro, un abbraccio alla famiglia da parte dei volontari del Nucleo Diocesano”, si legge nella nota del gruppo di volontari.