Messina: lunedì flash mob nel 30° anniversario della strage di Capaci

21 Maggio 2022 17:35

Messina: domani flash mob “non dimentichiamo di essere Capaci”, in ricordo di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, nel trentesimo anniversario della strage

Lunedì 23 Maggio alle ore 17:15 i Grilli dello Stretto di Messina hanno organizzato “il flash mob “Non dimentichiamo di essere Capaci”, in ricordo di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, nel trentesimo anniversario della strage. Non dimentichiamo Capaci, non dimentichiamo il sacrificio di valorosi servitori dello Stato. Non dimentichiamo di essere Capaci, non dimentichiamo l’impegno che dobbiamo profondere da cittadini nel contrasto alle mafie e ad ogni forma di illegalità”. Il flash mob si svolgerà presso la “Passeggiata a mare”, nelle vicinanze del monumento alla Batteria Masotto. Per chi vorrà partecipare, basterà indossare una maglietta bianca.