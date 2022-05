Messina, Siracusano (FI): “domani visita istituzionale del sottosegretario Mulè”

11 Maggio 2022 14:25

Siracusano: “nella giornata di domani, giovedì 12 maggio, il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, sarà in visita istituzionale a Messina”

“Nella giornata di domani, giovedì 12 maggio, il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, sarà in visita istituzionale a Messina. Sarà un vero onore accogliere un membro del governo, ma anche un collega e amico, come parlamentare della città dello Stretto”. Così Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia. “In tarda mattinata visiteremo il Dipartimento Militare di Medicina Legale, vera eccellenza nazionale, protagonista nei mesi più caldi della pandemia per supportare le strutture sanitarie nell’assistenza e nella cura dei pazienti affetti da Covid, e per la campagna vaccinale. In più d’una occasione ho ringraziato pubblicamente l’esercito e il colonnello Zizza per il prezioso lavoro fatto al servizio della cittadinanza, e la presenza del sottosegretario Mulè testimonia la vicinanza e la riconoscenza del governo per le nostre donne e per i nostri uomini in divisa. Messina è pronta ad accogliere il sottosegretario Mulè, eccellente giornalista, politico raffinato, e – ciliegina sulla torta – siciliano come noi”, conclude Siracusano.