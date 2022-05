Messina: sequestro per 1 milione di euro a compagnia di navigazione

12 Maggio 2022 08:43

Beni per oltre un milione di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Messina

Sequestro beni per oltre un milione di euro nei confronti di una società di trasporto marittimo di Messina: il sequestro preventivo per equivalente è stato disposto dal gip del Tribunale, ed è stato eseguito dalla guardia di finanza di Messina nell’ambito di una indagine per evasione fiscale. E’ stata portata alla luce una evasione delle tasse per gli anni 2016, 2017 e 2018 che sarebbe scaturita da una presunta fruizione indebita di agevolazioni fiscali consistenti nella detassazione del reddito prevista per il comparto della navigazione. La società, ha spiegato la guardia di finanza, avrebbe sottratto a tassazione l’80% del reddito derivante da una particolare forma di noleggio di una nave iscritta nel registro internazionale. Secondo le fiamme gialle la società non avrebbe avuto diritto a questa forma di agevolazione. L’accusa è di dichiarazione infedele.