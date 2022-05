Messina, sempre più servizi all’Hub Fiera: da oggi possibile chiedere le esenzioni ticket

18 Maggio 2022 18:24

Messina, sempre più servizi all’Hub Fiera: non solo vaccini, da oggi possibile chiedere le esenzioni ticket da reddito

Le certificazioni di esenzione ticket per reddito, a partire da oggi, saranno rilasciate nell’Hub Fiera di Messina, che prosegue nell’attività di vaccinazione anti covid e anti HPV (papillomavirus): sempre più servizi nella cittadella fieristica per volontà dell’Asp Messina guidata dal commissario straordinario Bernardo Alagna, e dell’Ufficio emergenza covid guidato dal commissario Alberto Firenze. Alla luce delle numerose richieste pervenute tramite piattaforma online (sistema che naturalmente rimane ancora attivo) e dato che molte persone anziane non hanno dimestichezza con lo Spid digitale, gli aventi diritto ad una esenzione per reddito E01, E02, E03 ed E04 potranno presentarsi dalle ore 15 alle 19 ogni mercoledì e ogni giovedì. Per i pensionati (codice E01) l’esenzione invece sarà rinnovata automaticamente dal Ministero.