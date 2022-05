Messina, Lillo Valvieri: “scale mobili di Via Peculio, uno scempio da circa 800.000 euro”

30 Maggio 2022 16:35

Lillo Valvieri denuncia la situazione delle scale mobili di via Peculio a Messina: un’incompiuta dal costo di circa 800.000 euro alla quale serve porre rimedio

Lillo Valvieri, candidato alla presidenza della quarta municipalità di Messina, denunciata la situazione in cui versano le scale mobili di Via Peculio, mai messe in funzione nonostante gli alti costi di realizzazione. “Le scale mobili di Via Peculio, finanziate nel piano di mobilità urbana addirittura nel 2001 (cioè 21 anni fa!), sono costate circa 800.000 euro e sono da sempre ferme, mai funzionanti. – ha dichiarato Valvieri – È uno scandalo che non può passare sotto traccia. È un’assurdità a cui ho intenzione di porre subito rimedio. Basta al rimbalzo di competenze tra uffici comunali, Atm, ditta costruttrice e Ustif. È una situazione assurda e paradossale. È un’opera che i messinesi attendono da anni e che può portare benefici a tutti. È ora di dire basta a queste incompiute e mettere in funzione ciò è un diritto per i cittadini: una mobilità inclusiva e accessibile a tutti“.