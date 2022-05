Messina, Salvatore Totaro apre la campagna elettorale a Piazza Cairoli: “dopo due anni la gente vuole normalità, guarirò la città”

7 Maggio 2022 20:55

Messina, Salvatore Totaro apre la campagna elettorale a Piazza Duomo: “la città è morente, la salveremo e rinascerà”

Apre la campagna elettorale in vista delle elezioni comunali del 12 giugno prossimo, a Piazza Cairoli a Messina, il dott. Salvatore Totaro, considerato un “angelo custode” per aver curato, guarito e dato sostegno psicologico ai malati Covid. A sostegno del noto medico messinese c’è il movimento Ucdl (Unione delle Cure, dei diritti e delle libertà) dell’avvocato Erich Grimaldi e Futuro Trasparenza Libertà di Santi Daniele Zuccarello. In una piazza piena di sostenitori, Totato sottolinea: “abbiamo avviato da tempo un confronto con i cittadini di Messina, noi vogliamo che la gente, dopo due anni difficili, torni finalmente alla normalità e si riappropri delle piazze e delle strade”. “Vorrei che gli aventi diritto al voto vadano a votare in massa e che votino i migliori che, non per forza, dobbiamo essere noi. La cosa importante da sottolineare è che la città è dei messinesi e non della politica”, rimarca Todaro. “Sono qui per ascoltare la gente, rianimare una città morente e farla rinascere. In sostanza abbiamo l’obbligo di dare risposte chiare e serie per un riscatto sociale e culturale“, sottolinea.