Messina: in progetto la creazione di una cittadella militare “stile Usa”

22 Maggio 2022 11:09

Gli impianti prevedono case a mutui agevolati, palestre, centri benessere, scuole e baby parking sul modello dell’esercito americano

Il sindacato dei militari è una nuova realtà, che si inserisce in maniera armonica nel cotesto della professionalizzazione dell’Esercito Italiano. Nel corso di un’intervista, il dott. Salvatore Vecchio, militare e presidente regionale di “Itamil” Esercito – Sicilia, ha annunciato importanti novità per i capoluoghi dell’Isola: “in Sicilia abbiamo un progetto per la creazione di cittadelle militari a Palermo, Messina, Catania e Trapani con l’acquisto di case a mutui agevolati, palestre, centri benessere, scuole e baby parking sul modello dell’esercito americano”. Si sta lavorando per elaborare convenzioni, con varie Università, Enti di formazione, trasporti regionali su terra e con i traghetti che collegano la Sicilia al continente e alle isole minori.