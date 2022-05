Messina: il prof. Francesco Pira nominato nel Comitato Scientifico di Futur Lab

29 Maggio 2022 08:55

La notizia è stata comunicata con una lettera del Presidente dell’Associazione Antonio La Ferrara: “necessario il suo contributo scientifico”. Il sociologo siciliano: “Onorato di dare il mio supporto ad una struttura associativa piena di valori e contenuti”

Francesco Pira, professore associato di Sociologia dell’Università degli Studi di Messina è stato nominato Componente del Comitato Scientifico dell’Associazione Futur Lab. Con una missiva inviata dal Presidente dell’Associazione dottor Antonio La Ferrara ha chiesto di entrare attivamente a far parte della squadra di esperti, docenti universitari e professionisti che già operano attivamente. “La scelta del direttivo – ha scritto il Presidente La Ferrara – è dettata dalla considerazione che Lei gode di acclarato prestigio grazie anche alla qualità del Suo impegno professionale e civile. E’ palesemente riconosciuta la Sua dedizione ai doveri istituzionali e la Sua profonda competenza in materie che costituiscono oggetto delle attività dell’Associazione FuturLab, ciò che costituisce una garanzia della efficacia del Suo contributo scientifico necessario ai fini della realizzazione delle attività dell’Associazione”.

L’associazione FuturLab – Costruiamo il futuro si occupa di attuare politiche di innovazione sociale, combattere l’esclusione sociale, attuare uno sviluppo sostenibile, sostenere le Istituzioni nel cambiamento: della mentalità operativa, tecnologica, culturale, etica, formazione, promuovere l’evoluzione socioculturale, realizzare eccellenza e favorire e promuovere la cultura del risultato. “Sono onorato – commentato il professor Francesco Pira – di questa nomina e lieto di poter collaborare con professioni di altissimo livello su temi che riguardano i miei settori di ricerca e i miei interessi come sociologo, educatore e formatore. Ringrazio il Presidente La Ferrara ed il Consiglio Direttivo per le belle parole che hanno speso nei miei confronti e spero di dare il mio modesto contributo in questa struttura associativa piena di valori e contenuti”. Del Comitato Scientifico fanno parte: Stefano Agosta, Gaetano Armao, Anna Armone, Pierluigi Catalfo, Manlio Corselli, Alessandro Dagnino, Giuseppe De Santis, Giuseppe Grasso, Davide Maniscalco, Pierluigi Matta, Massimo Pellingra, Cesare San Mauro, Rosario Scalia, Fabrizio Tigano, Francesco Tufarelli, Andrea Vincenti e Marco Livia.