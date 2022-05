Messina, presentata la lista dell’Udc. Cesa: “Croce è serio e concreto, spero vinca al primo turno” | FOTO e INTERVISTA

29 Maggio 2022 19:01

Messina, presentata la lista dell’Udc alla presenza del segretario nazionale Lorenzo Cesa. Le immagini

Si è svolta oggi nel Salone dei Congressi presso il Royal Palace Hotel in Via Tommaso Cannizzaro a Messina, la presentazione dei candidati delle liste Udc alle prossime elezioni amministrative alla presenza del segretario nazionale Lorenzo Cesa, del presidente nazionale Antonio de Poli e del segretario regionale Decio Terrana. Presenti, inoltre, Mimmo Turano, coordinatore nazionale politiche per il Mezzogiorno, Maria Fida Moro, già senatrice e figlia primogenita di Aldo Moro, Daniela Baglieri, Assessore Regionale Sicilia Energia e Servizi di pubblica utilità, Roberto Lagalla, candidato sindaco a Palermo e Maurizio Croce, candidato sindaco di Messina.

Lorenzo Cesa, leader Udc, ha elogiato la figura del candidato sindaco Maurizio Croce: “è una persona seria e concreta, spero proprio che vinca al primo turno per dare una svolta alla città. Mi pare che il Centro/Destra unito può fare grandi cose e dove manca il Centro non c’è equilibrio nella coalizione. Legge elettorale? Auspichiamo un ritorno al proporzionale con preferenza“.

