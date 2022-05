Messina: presentate le due liste a sostegno del candidato sindaco Totaro

18 Maggio 2022 11:05

Messina: presentate le liste di Futuro Trasparenza e dell’Unione per le Cure, i Diritti e le Libertà in sostegno al dott. Totaro

Innovazione, attenzione alle problematiche sociali, collaborazione pubblico e privato per il turismo, valorizzazione delle imprese del territorio e sostegno al commercio, sono le basi del programma di Salvatore Totaro, primo candidato sindaco per l’Unione per le Cure, i Diritti e le Libertà (UCDL), alle prossime amministrative di Messina, oltre che capolista. Medico internista e cardiologo, in prima linea nella lotta contro il Covid, volontario del Comitato Cura Domiciliare Precoce, 63 enne messinese doc, Totaro ha scelto di candidarsi per dare alla sua città il volto della rinascita. E sarà proprio #rinascitamessina il suo hashtag, perché “dopo aver curato, eliminato le cause di ciò che non funziona, bisogna pensare al dopo, e quindi alla rinascita”.

Nell’articolato programma presentato da Totaro, insieme alla sua lista di candidati, l’attenzione è posta sulle criticità della città “che deve necessariamente migliorare, fare un salto in avanti per stare al passo con i poli turistici italiani ed europei, implementando la gestione turistica, fruibilità e soprattutto attenzione alle barriere architettoniche”, spiega il candidato sindaco, “ma che è una delle perle del mediterraneo che va prima di tutto curata, rispettata ma poi esaltata anche un’ottica di rinascita italiana post Covid”.

Totaro, quando la pandemia è esplosa, è stato uno di quei tanti medici coraggiosi che ha deciso di indossare il camice e curare i pazienti. “Ho capito, con altri colleghi, che attendere e lasciar aspettare a casa i pazienti non era la cosa giusta, per loro e per gli altri”, ha dichiarato, “non fare nulla ha equivalso a far finire in ospedale molte persone, farne contagiare altre ancora, invece di aiutarle a guarire e tornare alla vita. La mia politica rispecchia esattamente lo stesso principio”. Quindi lui ha deciso di agire, insieme a un gruppo di candidati coesi e decisi a dare il meglio per la loro città. “Li ringrazio sin da ora uno ad uno, per la passione e l’impegno messo in questa sfida importante per noi, per UCDL e per la nostra città”.

“Salvatore Totaro ha lavorato giorno e notte, insieme ai colleghi delle Cure Domiciliari, e ci ha seguito in tutte le battaglie, in tutte le piazze – ha detto Erich Grimaldi, Presidente UCDL e TDC-19- incurante degli ostacoli, in qualità di medico fedele al giuramento fatto, a una missione e con la scienza tra le mani. Ecco perché siamo orgogliosi sia il nostro primo candidato, in una regione importante come la Sicilia”.

“Il cambiamento può avvenire solo tramite persone coraggiose, che ci credono, che hanno dato prova di saper lottare”, ha detto Valentina Rigano, Portavoce UCDL e TDC-19, “ecco perché a Messina chiediamo fiducia per chi ha già dato prova di sapersi battere per valori, obiettivi e principi”.

Presentate anche la lista di Futuro Trasparenza e Libertà di Santi Daniele Zuccarello, a supporto del candidato sindaco Salvatore Totaro.

