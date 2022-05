Messina: posticipata l’apertura della campagna elettorale di Maurizio Croce

12 Maggio 2022 15:22

Messina: posticipato a domenica 22 maggio l’evento di apertura della campagna elettorale di Maurizio Croce

Posticipato a domenica 22 maggio 2022 l’evento di apertura della campagna elettorale di Maurizio Croce, candidato sindaco di Messina del centrodestra, previsto originariamente per sabato 14 maggio a Piazza del Popolo. Il rinvio della manifestazione è stato determinato a seguito di un’ulteriore verifica del Comune di Messina, che ha rilevato e comunicato la presenza, nella data originariamente stabilità per la manifestazione elettorale, di un evento precedentemente autorizzato dall’ufficio preposto alla gestione delle istanze di concessione degli spazi pubblici. Nei prossimi giorni, in attesa di un riscontro da parte degli uffici preposti, verrà comunicata la sede in cui si terrà l’evento del 22 maggio.