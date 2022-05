Messina, mancata indennità di vacanza: “la Direzione del Policlinico ha provveduto con versamenti”

23 Maggio 2022 11:05

La nota del Vice Coordinatore Provinciale del COAS di Messina dott. Emilio Cortese

A seguito delle contestazioni mosse dal Co.A.S. Medici Dirigenti di Messina nei confronti dell’AOU Policlinico “G. Martino” con la nota del 12 maggio u.s., pubblicata anche su StrettoWeb, per il mancato pagamento negli ultimi anni dell’indennità di vacanza contrattuale ai medici dipendenti, “la Direzione Amministrativa ha provveduto a versare in busta paga, l’Indennità dovuta per i mesi di aprile e maggio. Complimenti per la solerzia, ci vorrà, è ovvio, più tempo per calcolare e restituire gli arretrati ai dipendenti e ai pensionati”. Lo scrive in una nota stampa il Vice Coordinatore Provinciale del Co.A.S. di Messina, dott. Emilio Cortese.